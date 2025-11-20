الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر ، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرا أمريكيا للوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4077.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4075.80 دولارا للأوقية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا "الذهب متراجع الآن لأسباب أبرزها حقيقة أن رهانات خفض أسعار الفائدة قد تم تقليصها بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين".

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 33 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 9 و10 ديسمبر كانون الأول بانخفاض عن 49 بالمئة أمس الأربعاء.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر أيلول المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي في الآونة الأخيرة. ومن المتوقع أن توفر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 51.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1559.54 دولارا، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1395.37 دولارا.