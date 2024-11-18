ساعة قبطان أنقذ ركاب «تيتانيك» بمليوني دولار

تم بيع ساعة جيب ذهبية تم تقديمها لقبطان قارب، أنقذ أكثر من 700 راكب من سفينة تيتانيك، مقابل مبلغ قياسي يقدر بـ 1.56 مليون جنيه استرليني (2 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن دار مزادات هنري الدردجي وابنه قالت أمس السبت إن هذا المبلغ يعد أكبر مبلغ يتم دفعه مقابل أحد الأغراض التذكارية بتيتانيك، وقد ذهبت الساعة إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة.

يذكر أنه تم تسجيل المبلغ القياسي السابق لبيع أحد الأغراض من على السفينة في أبريل الماضي، عندما تم بيع ساعة جيب ذهبية أخرى، تم انتشالها من جثة أغني رجل على السفينة ويدعى جون جاكوب استور، مقابل 1.175 مليون جنيه استرليني في دار المزادات نفسها.