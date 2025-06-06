16216 طناً.. 4 دول تهيمن على احتياطي الذهب العالمي

كشفت تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بأكبر احتياطي من الذهب في العالم، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا فالصين، في قائمة تعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للذهب في دعم الاستقرار المالي والنفوذ الاقتصادي للدول.

وبحسب البيانات، تمتلك الولايات المتحدة ما يقارب 8133.5 طنا متريا من الذهب، يُخزَّن معظمه في منشأة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي، إلى جانب مواقع أخرى مثل دنفر وسان فرانسيسكو. وتُعد هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية للدولار الأمريكي، وتعزز مكانته كعملة احتياطية عالمية.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطي يبلغ 3,351.5 طنا متريا، يُخزَّن جزء منه محليا في فرانكفورت، بينما لا تزال كميات أخرى محفوظة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إجراء يعود إلى ترتيبات الحرب الباردة.

وشهدت السنوات الأخيرة خطوات ألمانية لإعادة جزء من هذا الذهب إلى داخل البلاد، ضمن مساعٍ لتعزيز الشفافية وثقة الجمهور.

أما إيطاليا، فقد حلّت في المرتبة الثالثة بـ 2,451.8 طنا متريا من الذهب، يخزن معظمها في بنك إيطاليا، بينما تُحتفَظ بكميات محدودة في الخارج. ويُعد هذا الاحتياطي عاملا مهما في استقرار النظام المصرفي الإيطالي، خاصة في ظل اعتماد البلاد على قطاعات التصدير والصناعة والسياحة.

وفي المرتبة الرابعة، واصلت الصين تعزيز احتياطياتها الذهبية لتصل إلى 2,279.6 طنا متريا، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز قوة عملتها "اليوان".

ويُددير بنك الشعب الصيني هذه الاحتياطيات، إلى جانب احتياطي نقدي أجنبي يفوق 3.2 تريليونات دولار.

وتحتفظ دول أخرى مثل سويسرا والهند واليابان وبولندا والمملكة المتحدة باحتياطيات كبيرة من الذهب، ما يعكس استمرار أهمية المعدن الأصفر كأداة سيادية لحماية الاقتصاد ومواجهة تقلبات السوق العالمية.

وتؤثر هذه الاحتياطيات في موازين القوى المالية العالمية، حيث تُستخدم لدعم العملات الوطنية وتعزيز الاستقرار في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

تزايد احتياطي الذهب العالمي وسط توجهات جديدة للبنوك المركزية

وشهد الاحتياطي العالمي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ نحو 35,900 طن، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وتتجه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تعزيز حيازتها من الذهب، مدفوعة بتقلبات الاقتصاد العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية، حيث يُتوقع أن تشتري البنوك أكثر من 1,000 طن خلال عام 2025 وحده.

عربيا، تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطي يقدّر بـ323 طنا، تليها الجزائر ومصر، ويُنظر إلى الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوّط المالي ومصدرا للثقة في السياسة النقدية، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.

ويؤكد خبراء أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب يعكس تحوّلاً استراتيجياً نحو تنويع الاحتياطيات، ما يعزز دور الذهب كمكون أساسي في النظام المالي العالمي خلال المرحلة المقبلة.