تراجع أسعار الغذاء العالمية في مايو

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في مايو‭‭ ‬‬أيار، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا التغيرات في أسعار سلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.7 نقطة في مايو، منخفضا 0.8 بالمئة عن أبريل.

وكانت قراءة شهر مايو أعلى ستة بالمئة على أساس سنوي، لكنها أقل 20 بالمئة من الذروة التي سجلتها في مارس 2022 في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا والتي نشبت بين اثنين من كبار منتجي الحبوب في العالم.

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الحبوب انخفض 1.8 بالمئة على أساس شهري، مدفوعا بانخفاض حاد في أسعار الذرة العالمية. وأثر الحصاد القوي والإمدادات الوفيرة في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب توقعات بمحصول قياسي في الولايات المتحدة، على الأسعار.

وانخفضت أسعار القمح بسبب تحسن ظروف المحاصيل في نصف الكرة الشمالي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأرز 1.4 بالمئة، مدعومة بالطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلب أسعار العملات.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.7 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، مع انخفاض جميع أنواع الزيوت الرئيسية.

وخسر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 2.6 بالمئة، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وضعف الطلب من صناعات الأغذية والمشروبات وتوقعات انتعاش الإنتاج في الموسم المقبل.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، توقعت الفاو إنتاجا عالميا قياسيا من الحبوب يبلغ 2.911 مليار طن في عام 2025، ارتفاعا من 2.848 مليار طن في تقديراتها السابقة وبزيادة 2.1 بالمئة عن 2024.