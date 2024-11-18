صندوق النقد الدولي يحث باكستان على توسيع قاعدتها الضريبية

حث صندوق النقد الدولي، باكستان على توسيع قاعدتها الضريبية، من خلال استهداف مصادر الإيرادات غير المستغلة. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة ناثان بورتر، قد اختتمت زيارة على مستوى الموظفين إلى باكستان، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر.

وخلال الزيارة، التقى فريق الصندوق بمسؤولين كبار من الحكومات الاتحادية والإقليمية وبنك الدولة الباكستاني، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بياناً قال فيه:

«لقد أجرينا محادثات بناءة مع السلطات حول سياستها الاقتصادية والجهود الإصلاحية للحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة. واتفقنا على الحاجة إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل المزيد من المسؤوليات الاجتماعية والتنموية إلى الأقاليم».

وأضاف بورتر: «بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة والجهود البناءة مهمة لاستعادة قدرة القطاع على الاستمرار ويتعين أن تتخذ باكستان خطوات لتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، مما سيساعد في تعزيز تنمية قطاع خاص ديناميكي. ويمكن أن يؤدي التنفيذ القوي للبرنامج إلى جعل باكستان أكثر رخاء وشمولاً ويحسّن مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين».