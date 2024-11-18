الصين تتصدر عالمياً في طاقة الرياح البحرية المتصلة بشبكة الكهرباء

قامت الصين ببناء وتوصيل 39 مليون كيلووات من طاقة الرياح البحرية بشبكتها الوطنية للطاقة الكهربائية بحلول الربع الثالث من عام 2024، لتحصل على المرتبة الأولى عالمياً، بحسب مؤتمر حول التعاون في السلسلة الصناعية لطاقة الرياح البحرية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، بأن المؤتمر الذي أقيم أمس في بيهاي بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوب الصين، جاء فيه أن البلاد شكلت سلاسل تكنولوجية وصناعية كاملة نسبياً لطاقة الرياح البحرية، تغطي التصميم والتصنيع والبناء والعمليات والصيانة.

وناقش المشاركون في المؤتمر قضايا مثل الابتكار الاستراتيجي، وتقنيات طاقة الرياح البحرية الرئيسية، فضلاً عن التعاون الدولي في السلاسل الصناعية الحديثة لطاقة الرياح البحرية.

كما شهدت الصين الغنية بموارد طاقة الرياح البحرية تطوراً سريعاً في السلاسل الصناعية، حيث نمت قدرة طاقة الرياح البحرية المركبة في البلاد من أقل من 5 ملايين كيلووات في عام 2018 إلى 37.7 مليون كيلووات بحلول عام 2023، بما يمثل 50 % من الإجمالي العالمي. وتجاوز معدل توطين توربينات الرياح البحرية في الصين 90 %.