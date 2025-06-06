تراجع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني إلى أقل مستوى في 5 سنوات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الجمعة تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في أبريل الماضي إلى أقل مستوياته منذ حوالي 5 سنوات.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة اليوم، تراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 4ر103 نقاط خلال أبريل الماضي، مقابل 6ر107 نقاط خلال مارس، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 104 نقاط.

ووصل المؤشر، وفقا للقراءة الأولية في أبريل، إلى أقل مستوى له منذ سجل 9ر99 نقطة في أغسطس 2020.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الراهنة إلى 5ر115 نقطة خلال أبريل، مقابل 8ر115 نقطة خلال الشهر السابق.

في المقابل، ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 5ر112 نقطة خلال أبريل، مقابل 2ر111 نقطة في الشهر السابق.