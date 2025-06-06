الأسهم الأوروبية مستقرة وسط حالة من الحذر قبيل تقرير التوظيف الأمريكي

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في وقت يحجم فيه المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور تقرير التوظيف المهم في الولايات المتحدة وسط استمرار التوتر التجاري الذي يفاقم حالة الضبابية.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 551.9 نقطة بحلول الساعة 07.09 بتوقيت جرينتش إلا أنه يتجه لمكاسب للأسبوع الثاني على التوالي إذا استمر غياب العوامل المؤثرة.

ومن المتوقع أن تتأثر تداولات اليوم بالبيانات الشهرية للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إذ إن من شأنها أن تساعد المستثمرين في تقييم كيف سيتعامل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع البيئة التجارية الحالية التي تسودها الضبابية.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى تصعيد في التوتر التجاري.

وفي أعقاب ذلك، طلبت إدارة ترامب من الدول تقديم أفضل عروضها بحلول يوم الأربعاء بشأن التوصل لاتفاقات تجارية، لكن الأسواق لم تشهد بعد أي نتائج ملموسة.

وطغت إشارات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على قرار البنك أمس بخفض أسعار الفائدة والذي كان متوقعا.

وأشارت لاغارد إلى أن البنك يقترب من نهاية دورة التيسير النقدي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن المزيد من التخفيضات.

وتراجع سهما شركتي أديداس وبوما لتجارة الملابس الرياضية بالتجزئة بواحد في المئة و1.5 بالمئة على الترتيب، بعد أن خفضت شركة لولوليمون أثليتيكا توقعاتها للأرباح السنوية.