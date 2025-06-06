نيكاي يرتفع مع تراجع الين وانحسار المخاوف إزاء التوتر التجاري

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة بعد أن أدى تراجع الين إلى ارتفاع المعنويات، في حين تراجعت المخاوف بشأن التوتر التجاري بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وصعد المؤشر نيكاي 0.5 بالمئة إلى 37741.61 نقطة، لكنه هبط واحدا بالمئة خلال الأسبوع. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 بالمئة إلى 2769.33 نقطة مع تكبد خسارة أسبوعية بلغت 1.6 بالمئة.

وقال ناوكي فوجيوارا وهو من كبار مديري الصناديق في شينكين أست مانجمنت "يبدو أن المحادثات المرتبطة بالتجارة انتهت بسلام، وأرسل ذلك إشارة إيجابية إلى السوق".

أجرى ترامب أمس الخميس اتصالا هاتفيا طال انتظاره مع شي جين بينغ في محاولة لحل النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي عصفت بالاقتصاد العالمي، واتفقا على إجراء مزيد من المناقشات.

لكن فوجيوارا قال إن الحذر قبل تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، حد من المكاسب.

وارتفع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست اللتين تتمتعان بثقل فيما يتعلق بتصنيع الرقائق 1.28 و2.23 بالمئة على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات تصنيع السيارات، إذ تقدم سهما هوندا موتور ونيسان موتور 1.3 بالمئة و1.27 بالمئة على الترتيب، في حين زاد سهم تويوتا موتور 0.06 بالمئة.

وهبط سهم باناسونيك هولدنج، التي تزود تسلا بالبطاريات، 2.37 بالمئة بعد هبوط سهم تسلا 14.3 بالمئة.

وانخفض سهم آي سبيس 29 بالمئة إلى 744 ين، مسجلا الحد الأقصى المسموح به للتراجع في البورصة، بعد أن قالت شركة الفضاء إن مركبتها غير المأهولة للهبوط على سطح القمر ربما تحطمت في أثناء الهبوط.