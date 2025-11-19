"أدوبي" تقترب من الاستحواذ على "سيمروش للبرمجيات" بـ1.9 مليار دولار

اقتربت شركة أدوبي المصنعة لبرنامج فوتوشوب، من صفقة للاستحواذ على منصة سيمروش للبرمجيات بقيمة 1.9 مليار دولار، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ولم تستجب شركتا أدوبي وسيمروش على الفور لطلبات رويترز للتعليق.

وذكر التقرير أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول يوم الأربعاء، مضيفاً أن المحادثات لا تزال محتملة.

وفقاً للتقرير، من المقرر أن تدفع أدوبي 12 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد للشركة. ويمثل هذا علاوة بنحو 77.5% على سعر إغلاق سهم سيمروش يوم الثلاثاء.