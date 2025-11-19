النفط يتراجع مع تزايد مخاوف تخمة المعروض بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تزايد المخاوف من تجاوز العرض الطلب في السوق بسبب تقرير صناعي أظهر ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 64.61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 60.5 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر في السوق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات الخام والوقود الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي.

وصعدت مخزونات النفط الخام 4.45 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر ، وارتفعت مخزونات البنزين 1.55 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير 577 ألفا.

وأظهر تقرير صدر اليوم الأربعاء عن شركة الوساطة الصينية "هايتونغ فيوتشرز" أن بيانات معهد البترول الأمريكي، التي تُظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود، "تشير إلى ضعف الطلب وتوقعات سلبية لأسعار النفط".

وستصدر بيانات المخزونات الحكومية الأمريكية الرسمية في وقت لاحق من اليوم. وقدر ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل نشر هذه البيانات، في المتوسط، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر .

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء مع دراسة المستثمرين تأثير العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الروسية، ومع تزايد المخاوف من انقطاع إمدادات النفط الخام والوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير ومحطات التصدير الروسية.