«علي بابا» تكشف عن تحديث رئيس لروبوت «كوين» الجديد للمستهلكين

أطلقت شركة علي بابا الصينية تحديثاً رئيساً لروبوت الدردشة «كوين Qwen» الخاص بها، ممثلة بذلك دخولاً قوياً إلى سوق الذكاء الاصطناعي للمستهلكين، حيث تخلفت عن منافسيها.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن التطبيق المجاني الجديد، القائم على أحدث نسخة من نموذج Qwen اللغوي الكبير، متاح في الصين كتطبيق جوال وموقع إلكتروني، على أن تطرح نسخة دولية لاحقاً.

وأضافت علي بابا: «بأمر واحد، يمكنه إنشاء تقرير بحثي كامل وإنتاج عرض تقديمي محسن متعدد الشرائح تلقائياً على PowerPoint في ثوانٍ».

وأضافت الشركة في بيان منفصل أن تطبيق «كوين» دخل مرحلة الاختبار التجريبي العام، ويوصف بأنه «أفضل مساعد شخصي للذكاء الاصطناعي بأقوى نموذج». بلغ عدد مستخدمي تطبيق دوباو، التابع لشركة بايت دانس، 150 مليون مستخدم نشط شهرياً، بينما بلغ عدد مستخدمي ديب سيك 73.4 مليوناً، وتبعتها تينسنت بـ 64.2 مليوناً.