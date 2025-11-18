الدولار يسجل أعلى مستوى له في 9 أشهر ونصف مقابل الين

لامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 9 أشهر ونصف مقابل الين قبل أن يتراجع قليلاً مقابل اليورو اليوم الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن الموقف المالي لليابان وانتظارهم بيانات الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجعت الأسهم العالمية مع أكبر عمليات بيع في أسواق التكنولوجيا، لكن رد الفعل في سوق الفوركس كان خافتاً إلى حد ما حتى الآن.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية المنافسة، عند 99.52، بعد أن أنهى سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام يوم الاثنين.

يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مع توقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس.

صرح بول ماكيل، الرئيس العالمي لأبحاث الفوركس في بنك HSBC: «هذه البيانات ذات نظرة إلى الماضي، لكنها لا تزال بالغة الأهمية».

وأضاف: «إنها تعكس الفترة التي استأنفت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلي الفترة التي بدا فيها الرئيس باول متساهلاً في جاكسون هول بشأن ظروف سوق العمل الأمريكية». واصل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الترويج لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وسط نزاع واسع النطاق حول السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بينما قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى «المضي قدماً ببطء».

في الأيام الأخيرة، قيّمت أسواق المال احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بنحو 50%، وفقاً لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية من مجموعة CME. وكانت هذه الاحتمالات يوم الاثنين 49%، مقارنة بـ 60% قبل أسبوع.

انتعش الين الياباني، وبلغ سعره الأخير 155.05، مرتفعاً بنسبة 0.15% خلال اليوم. وكان قد وصل في وقت سابق من الجلسة إلى 155.37، وهو أدنى مستوى له منذ 4 فبراير. وبينما أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، أعربت رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي عن استيائها من الفكرة، وحثت بنك اليابان على التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

نصح باركليز بالاحتفاظ بمراكز شراء طويلة الأجل للدولار الأمريكي مقابل الين، قائلاً إن سياسات تاكايتشي، الشبيهة بسياسات آبي الاقتصادية، من المرجح أن تبقي الضغط على العملة اليابانية. رفعت اليابان سعر صرف الدولار مقابل الين إلى 158.8، بحجة أن الإنفاق المالي الإضافي سيزيد من تضخم ديون اليابان ويرفع من طلب المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة. كما أشار المحللون إلى تزايد خطر التدخل في سوق الصرف الأجنبي، ما قد يبطئ صعود الدولار، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن التحذيرات الشفهية الأخيرة من السلطات لا تشير إلى إجراء وشيك.

وأعرب وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي الأخيرة. وصرح جوشي كاتاوكا، عضو القطاع الخاص في لجنة حكومية رئيسية، لرويترز يوم الاثنين، أن اليابان يجب أن تجمع حزمة تحفيز تبلغ حوالي 23 تريليون ين. وسيتجاوز ذلك بكثير حزمة الـ 17 تريليون ين التي أوردتها صحيفة نيكاي سابقاً، ما أثار قلقاً جديداً في السوق بشأن المعروض من الديون الحكومية الجديدة التي سيتعين على أسواق السندات استيعابها. وازداد منحنى العائد على سندات الحكومة اليابانية حدة بسبب المخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي اقترحها تاكايتشي، حيث وصلت عوائد سندات العشرين عاماً إلى أعلى مستوى لها في 26 عاماً. ارتفع اليورو بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.1596 دولار أمريكي. وظل الدولار الأسترالي مستقراً تقريباً عند 0.6494 دولار أمريكي، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يومي 3 و4 نوفمبر أن البنك المركزي اعتبر سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6% تقييدياً بعض الشيء، لكنه أشار إلى احتمالية عدم تطبيقه، مشيراً إلى ارتفاع في قروض الإسكان للمستثمرين.