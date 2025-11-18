بتكوين تعمق تراجعاتها وتهبط دون 90 ألف دولار للمرة الأولى في سبعة أشهر

اهتزت أسواق العملات المشفرة الثلاثاء، مع سقوط بتكوين العملة الأكبر إلى ما دون 90 ألف دولار، للمرة الأولى منذ أبريل، معمقة جراحها حيث فقدت أكثر من 6000 دولار في 24 ساعة.

وتراجع سعر عملة «بتكوين» إلى ما دون 90 ألف دولار، ما عمق موجة الهبوط المستمرة منذ شهر والتي محت مكاسب العملة المشفرة لعام 2025 وهزت ثقة المستثمرين في عالم الأصول الرقمية.

انخفضت أكبر العملات المشفرة بما يصل إلى 2.4% خلال ساعات التداول في آسيا، مواصلة تراجعها من مستوى قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر. وكان آخر مرة تم فيها تداول «بتكوين» أدنى هذا المستوى - قبل أن تهوي لاحقاً إلى 74400 دولار في أبريل - بعد أن قلب الرئيس دونالد ترامب الأسواق المالية العالمية بخطته الأولية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقلصت «بتكوين» خسائرها لتتداول عند 90391 دولاراً بحلول الظهر في سنغافورة اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا التراجع وسط تزايد العوامل الاقتصادية المعاكسة، بما في ذلك تجدد المخاوف بشأن سياسة أسعار الفائدة، وتضخم التقييمات عبر أسواق المضاربة.

مع إعادة تقييم المتداولين لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وتراجع أسواق الأسهم عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، تدهورت شهية المخاطرة، ما جعل «بتكوين» عرضة لمزيد من الانخفاض.

قال شيليانغ تانغ، الشريك الإداري في «مونارك أسيت مانجمنت»: «مع تسعير احتمالات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي في ديسمبر بأقل من 50% الآن، تواصل أسواق العملات المشفرة الهبوط بعد فقدان مستوى 100 ألف دولار المهم في بتكوين».

وتكافح سوق العملات المشفرة للعثور على دعم بعد موجة بيع في أوائل أكتوبر أطلقت عمليات تصفية تزيد على 19 مليار دولار، ومحت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية للرموز. وبينما حافظت مجموعة من حاملي الأصول المؤسسيين على مراكزهم إلى حد كبير، تلاشى نشاط المستثمرين الأفراد وعمليات الشراء عند الانخفاض، خصوصاً بين العملات البديلة المعروفة بالمضاربة. وتظهر بيانات «كوين جلاس» (Coinglass) أن مراكز شراء وبيع بقيمة تقارب 950 مليون دولار قد تمت تصفيتها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتتعرض خزانات الأصول الرقمية - وهي الشركات العامة مثل «ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور التي راكمت حيازات مشفرة في وقت سابق من هذا العام - لضغوط في الوقت الحالي، إذ اضطرت بعض هذه الشركات لإعادة تقييم مراكزها مع هبوط أسعار الرموز دون مستويات تجميع رئيسية.

وفي الأثناء، يراهن متداولو الخيارات على خسائر أعمق، مع هيمنة الطلب على أدوات الحماية من الهبوط عند مستويات 85 ألفاً و80 ألف دولار في تدفقات التداول الأخيرة.