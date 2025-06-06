تقرير: أفريقيا لديها 4 تريليونات دولار في الداخل لتمويل البنية التحتية

قالت مؤسسة التمويل الأفريقية، أمس، إنه يتعين على حكومات القارة اللجوء إلى ما يقدر بنحو أربعة تريليونات دولار من رؤوس الأموال التي تحتفظ بها المؤسسات المحلية، مثل صناديق التقاعد، لتطوير البنية التحتية المحلية، التي تشتد الحاجة إليها، وسط تراجع مصادر التمويل الخارجي.

وذكرت المؤسسة أن بناء السكك الحديدية، والتوسع في توليد الطاقة، من الأولويات الرئيسة للقارة، مع نمو سكانها واقتصاداتها، لكن مصادر التمويل التقليدية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدة الإنمائية الرسمية، تثبت «عدم كفايتها بنحو متزايد».

وورد في تقرير للمؤسسة، أن ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وتراجع ميزانيات الجهات المانحة، وتدابير الحماية في الاقتصادات المتقدمة، تزيد من تضييق نطاق توافر الأموال.

وقالت المؤسسة التي تملكها حكومات أفريقية، ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف، وصناديق خاصة، إن «هذه التطورات تؤكد حاجة أفريقيا لاستراتيجية تمويل أكثر مرونة ورسوخاً بالداخل».

وأشار التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تعاني من أجل تدبير جزء من الميزانيات الوطنية، لدفع تكاليف مشروعات التنمية، إذ تشكل مدفوعات الفائدة حصة آخذة في التزايد.