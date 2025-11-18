ارتفاع طفيف للدولار

ارتفع الدولار قليلاً أمس مع استعداد المستثمرين لإصدار سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية عقب انتهاء إغلاق الحكومة، على أمل أن تضفي مزيداً من الوضوح على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في ديسمبر.

وظل الجنيه الاسترليني تحت الضغط عقب جلسة تداول عاصفة يوم الجمعة، مع تصاعد التكهنات حول ميزانية الحكومة البريطانية المرتقبة بشدة في 26 نوفمبر. تراجع الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، من أعلى مستوى له في شهر، ليسجل 0.7954 مقابل الدولار.

واستعاد الدولار الأمريكي توازنه في التعاملات الآسيوية أمس قبيل صدور البيانات، معوضاً بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، مع تراجع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1597 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14% ليصل إلى 99.46. وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3137 دولار، ومقابل الجنيه الاسترليني، استقر اليورو قرب أعلى مستوى له في حوالي عامين ونصف العام عند 88.25 بنساً.

وبالنسبة للعملات الأخرى، استقر الين الياباني قرب مستوى 155 يناً للدولار، وبلغ آخر تداول له 154.80.