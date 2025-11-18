الذهب يستقر فوق 4000 دولار

استقرت أسعار الذهب أمس، مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات إلى مسار أسعار الفائدة. وخلال التداولات، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4078.44 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما نزلت الأسعار بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة بسبب انحسار توقعات خفض الفائدة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4080 دولاراً للأوقية. وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل لدى مجموعة سويسكوت المصرفية إن الأسعار في المعاملات الفورية مستقرة، إذ يشتري المستثمرون الذهب تحوطاً في ظل ضبابية السوق الحالية بعد أن عوض انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي تأثير بعض الضغوط الناجمة عن قوة الدولار وحد من توقعات خفض الفائدة.

وواصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسة مكاسبه للجلسة الثانية، ما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور سلسلة من البيانات الأمريكية بحثاً عن مؤشرات إلى متانة الاقتصاد. ومن المنتظر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس.

وانحسرت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى أقل من 50 بالمئة بعد أن أبدى صناع السياسة نبرة حذرة، ما أثر في الذهب. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي. إم. إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 44 بالمئة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، نزولاً من 62 بالمئة الأسبوع الماضي. ويميل الذهب، الذي لا يدر عائداً، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت أسعار الذهب 56 بالمئة هذا العام مسجلة مستوى قياسياً بسعر بلغ 4381.21 دولاراً في 20 أكتوبر، مدفوعاً بالتوتر الاقتصادي والجيوسياسي والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة والتوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 50.96 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1548.15 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1400.08 دولار. (نيويورك - رويترز)