الخطوط الجوية السنغالية تشتري 9 طائرات بوينغ من طراز 737-ماكس

قال مسؤول في شركة بوينغ، اليوم الاثنين، في معرض دبي للطيران، إن الشركة أبرمت صفقة تشتري بموجبها الخطوط الجوية السنغالية تسع طائرات من طراز 737-ماكس.



مع انضمام طائرة 737-8 إلى أسطولها من الطائرات أحادية الممر، ستوسع الخطوط الجوية السنغالية شبكتها في أوروبا، وتطلق رحلات جديدة من داكار إلى الشرق الأوسط والأمريكتين. كما ستتيح طائرة 737 ماكس للخطوط الجوية السنغالية خدمة مدن أوروبية ثانوية، ما يتيح للمسافرين توفير الوقت في تجاوز المراكز الرئيسة.

صرح تيديان ندياي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السنغالية، قائلاً: «يُمثل هذا الاستحواذ إنجازاً هاماً لشركة طيران السنغال. ويُمثل هذا الطلب جزءاً من استراتيجية طيران السنغال لتعزيز وتحديث أسطولها لدعم توسع شبكتها الإقليمية والقارية، وتعزيز مكانة داكار مركزاً رائداً للطيران في غرب أفريقيا».

تتسع طائرة 737-8 لما يصل إلى 178 راكباً في مقصورة من درجتين، وتقطع مسافة تصل إلى 3500 ميل بحري (6480 كيلومتراً). ستستفيد الخطوط الجوية السنغالية من الكفاءة التشغيلية للطائرة، إذ تُقلل استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20 %، وتُحدث بصمة ضوضاء أقل بنسبة 50 %، مقارنةً بالطائرات التي تحل محلها.

قال براد ماكمولين نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في بوينغ: «نتطلع إلى الترحيب بشركة طيران السنغال في عائلة طائرات 737 ماكس، حيث تستفيد من تنوع وموثوقية وتقنية طائرة 737-8 المتطورة، لدعم طموحاتها في النمو». وأضاف: «نحن ملتزمون بالتنمية المستدامة لقطاع السفر الجوي في المنطقة، وسنتعاون مع طيران السنغال في سعيها لتحسين أسطولها وتجربة ركابها».

وتتمتع الطائرة 737-8 بالقدرة على تلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي في أفريقيا، والذي عززته التنمية الاقتصادية والسكان الشباب المتزايدين.

وتوقع تقرير «توقعات السوق التجارية لعام 2025»، الصادر عن شركة بوينغ، أن تحتاج شركات الطيران الأفريقية إلى أكثر من 1200 طائرة جديدة خلال العقدين المقبلين، مع تشكيل الطائرات ذات الممر الواحد أكثر من 70 % من عمليات التسليم.

بوينغ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطيران والفضاء، وأكبر مُصدّر أمريكي، تُطوّر وتُصنّع وتُقدّم خدمات الصيانة للطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية وأنظمة الفضاء لعملائها، في أكثر من 150 دولة. قوتنا العاملة وقاعدة موردينا في الولايات المتحدة وحول العالم، تُحفّز الابتكار، وتُعزّز الفرص الاقتصادية، وتُعزّز الاستدامة، وتُؤثّر في المجتمع. بوينغ ملتزمة بتعزيز ثقافة قائمة على قيمنا الأساسية المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة.