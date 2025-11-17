500 مليون دولار لبناء مركز بيانات ذكاء اصطناعي في تايوان باستخدام شرائح "إنفيديا"

أعلنت جي إم آي كلاود، شركة الخدمات السحابية الأمريكية، يوم الاثنين أنها ستبني مركز بيانات ذكاء اصطناعي في تايوان بتكلفة 500 مليون دولار أمريكي بدعم من شركة إنفيديا الأمريكية لتصنيع الشرائح.

سيبدأ مركز البيانات العمل بحلول مارس 2026، وسيعمل بشرائح بلاكويل GB300 الجديدة من إنفيديا. سيضم المركز حوالي 7000 وحدة معالجة رسومية موزعة على 96 رفاً عالي الكثافة، قادرة على معالجة ما يقرب من مليوني رمز في الثانية. وسيستهلك حوالي 16 ميجاواط من الطاقة.

صرح أليكس يه، مؤسس جي إم آي كلاود ورئيسها التنفيذي، بأن تايوان بحاجة إلى المزيد من مراكز البيانات باعتبارها «أصولاً استراتيجية» لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن تحديات إمدادات الطاقة في الجزيرة قابلة للمعالجة. وأضاف أن الطلب على الذكاء الاصطناعي قوي، حيث بلغ استخدام وحدات معالجة الرسوميات لدى الشركة «كامل طاقته تقريباً». قال: «إذا أردنا تعزيز النظم البيئية المحلية، فعلينا أولاً بناء مركز البيانات، وبناء مجموعة الذكاء الاصطناعي».

تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تضخ فيه شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدعم أعباء العمل المتزايدة، مما يحقق مكاسب غير متوقعة لشركات أشباه الموصلات، بما في ذلك إنفيديا، التي تستمد الجزء الأكبر من إيراداتها من هذه المبيعات.

سبق أن أشار جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إلى هذه المجموعات باسم «مصانع الذكاء الاصطناعي»، وأعلن في العام الماضي أيضاً عن صفقات لبيع أحدث وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لمشاريع في المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد تخصيص أفضل أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، مثل رقائق بلاكويل من إنفيديا، للشركات الأمريكية.

تشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى للذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها مؤخراً في تايوان مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميجاوات، والذي أعلنت عنه فوكسكون وإنفيديا في مايو. تشغل GMI Cloud، وهي شركة مزودة لخدمات وحدات معالجة الرسومات كخدمة (GPU-as-a-Service) وأحد شركاء Nvidia في مجال الحوسبة السحابية، مراكز بيانات في الولايات المتحدة وتايوان وسنغافورة وتايلاند واليابان.

إلى جانب مشروع تايوان، تخطط GMI Cloud لبناء مركز بيانات أمريكي جديد بقدرة 50 ميجاواط، وتتطلع إلى طرح عام أولي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

وصرح يه بأنه من المتوقع أن يحقق المشروع مع Nvidia حوالي مليار دولار أمريكي من القيمة التعاقدية الإجمالية بمجرد تشغيله بالكامل.

ومن بين العملاء الأوائل لمصنع الذكاء الاصطناعي في تايوان: Nvidia نفسها، وشركة Trend Micro للأمن السيبراني، وشركة Wistron لتصنيع الإلكترونيات، وشركة Chunghwa System Integration، وشركة VAST Data لتوريد البنية التحتية للبيانات، وشركة TECO للحلول الصناعية.