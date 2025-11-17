«شفارتس» الألمانية تستثمر 11 مليار يورو في مركز بيانات ضخم

أعلنت مجموعة «شفارتس» الألمانية، الشركة المالكة لسلسلة متاجر «ليدل» و«كاوفلاند»، عن استثمار بقيمة 11 مليار يورو في مركز بيانات جديد بمدينة لوبناو الواقعة شرقي ألمانيا.

وقال كريستيان مولر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «شفارتس ديجيتس» - الذراع الرقمية للمجموعة - خلال مراسم وضع حجر الأساس في موقع البناء في لوبناو، إن هذا الاستثمار يعد الأكبر في تاريخ الشركة.

ومن المقرر إتمام القسم الأول من مركز البيانات بحلول نهاية عام 2027. وسيشغل المركز - وفقاً لبيانات الشركة - باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. ومن المقرر تصميم المنشأة بطاقة تشغيلية تبلغ نحو 200 ميغاواط، مع إمكانية التوسع عبر مرحلتين إنشائيتين.

وسيتاح تركيب ما يصل إلى 100 ألف شريحة معالجة متخصصة للذكاء الاصطناعي (وحدات معالجة الرسوميات) في مركز البيانات الجديد.

وللمقارنة، فإن مركز البيانات الذي تبنيه حالياً شركة «دويتشه تيليكوم» الألمانية للاتصالات بالتعاون مع شركة «إنفيديا» في ميونخ سيعمل بـ10 آلاف وحدة فقط.

وستستخدم هذه الشرائح في لوبناو أيضاً لتدريب نماذج ضخمة تعتمد على استنتاجات الذكاء الاصطناعي، وهي نماذج حاسوبية قادرة على فهم كميات كبيرة من المعلومات وتقديم تنبؤات أو إجابات ذات مغزى.

وسيعاد توجيه الحرارة الناتجة عن تشغيل الحواسيب إلى شبكة التدفئة المركزية التابعة لمزود الطاقة المحلي «زول»، لتوزيعها على متعاملي التدفئة في لوبناو والمناطق المجاورة.