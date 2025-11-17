الهند تتوصل لاتفاق مع أمريكا لشراء 10% من وارداتها من الغاز النفطي المسال

توصلت الهند لاتفاق مع الولايات المتحدة لشراء حوالي 10% من وارداتها من الغاز النفطي المسال، مع استمرار التوترات التجارية بين البلدين.

وتغطي الاتفاقية التي تمتد لعام واحد 2.2 مليون طن سنوياً من الغاز النفطي المسال من ساحل الخليج الأمريكي.

وذكر وزير البترول والغاز الطبيعي، هارديب سينغ بوري، في بيان: «في سعينا لتوفير إمدادات آمنة وبأسعار معقولة من غاز النفط المسال للشعب الهندي نعمل على تنويع مصادرنا»، ووصف الهند بأنها واحدة من أكبر وأسرع أسواق الغاز نمواً في العالم.

ووقعت 3 مصافٍ حكومية لتكرير النفط في الهند مع الولايات المتحدة أول اتفاق طويل الأجل لاستيراد 2.2 مليون طن من الغاز النفطي المسال في عام 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز علاقات الطاقة، في ظل سعي نيودلهي لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وطرحت شركات تكرير النفط الهندية الرائدة، «إنديان أويل كوربوريشن»، و«بهارات بتروليوم»، و«هندوستان بتروليوم»، مناقصة مشتركة لشراء إمدادات من الغاز النفطي المسال الأمريكي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، في منشور عبر منصة «إكس»، إن هذا الاتفاق سيسمح لثاني أكبر مستهلك للغاز النفطي المسال في العالم بالحصول على نحو 10% من وارداته من ساحل الخليج الأمريكي.

ويمثل ذلك قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الولايات المتحدة توفر أقل من 0.6% من واردات الهند من الغاز النفطي المسال.