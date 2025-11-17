«توتال» تستحوذ على 50% من أصول «إي بي إتش» للطاقة مقابل 5.1 مليارات يورو

اتفقت شركة توتال إنرجيز الفرنسية على شراء حصة بنسبة 50% في محفظة من أصول توليد الطاقة في غرب أوروبا، بقيمة نحو 5.1 مليارات يورو (5.9 مليارات دولار)، في خطوة تهدف إلى توسيع قطاع الطاقة حتى مع انسحاب بعض كبار منافسيها في مجال النفط والغاز.

وأعلنت شركة توتال، في بيان اليوم الاثنين، أنها ستستحوذ على هذه الأصول من شركة «إي بي إتش» للطاقة المملوكة للملياردير التشيكي، دانييل كريتنسكي، مع دفع ثمن الصفقة عبر إصدار أسهم جديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتمثل هذه الأسهم نحو 4.1% من أسهم رأس مال شركة توتال، ما يجعل الشركة التشيكية واحدة من أكبر المساهمين في شركة توتال بعد إتمام الصفقة.

وتتوسع شركة النفط الفرنسية الكبرى في قطاع الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي تسعى فيه لإتباع استراتيجية تنويع تهدف إلى أن تمثل مبيعات الكهرباء نحو 20% من إجمالي مبيعاتها للطاقة بحلول عام 2030.