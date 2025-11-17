إندونيسيا تعتزم فرض رسوم على صادرات الذهب

أكد فبريو كاكاريبو مدير التخطيط المالي والاستراتيجي في وزارة المالية الإندونيسية أن الوزارة انتهت من صياغة قاعدة جديدة لفرض رسم تصدير على صادرات الذهب اعتبارا من العام المقبل لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ونقل موقع كونتان الإخباري عن فبريو كاكاريبو القول إنه سيتم فرض الرسوم على مختلف منتجات الذهب، مع فرض معدلات أعلى على الذهب الخام والحبيبات، ومعدلات أقل على الذهب المعالج مثل السبائك المصبوبة والسبائك المسكوكة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 5ر7% و15% على صادرات الذهب وفقا لأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، حيث تجاوز السعر حاجز الـ 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ خلال الشهر الماضي، قبل أن تواصل الارتفاع لتصل إلى أكثر من 4100 دولارا للأوقية.

وترتفع أسعار الذهب بشكل حاد عندما يبحث المستثمرون عن استثمارات آمنة لأموالهم. وحتى أمس شهدت أسعار الذهب والمعادن الأخرى، مثل الفضة مكاسب أوسع نطاقًا على مدار العام الحالي، خاصة مع فرض الرئيس دونالد ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية التي دفعت الكثير من دول العالم إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

في الوقت نفسه يعود جزء كبير من الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة إلى حروب ترامب التجارية. منذ بداية عام 2025، فرض الرئيس تعريفات جمركية باهظة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم، مما أرهق الشركات والمستهلكين على حد سواء.