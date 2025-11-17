تراجع الدولار أمام اليوان الصيني في مستهل أسبوع التداول

تراجع الدولار أمام اليوان الصيني اليوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد بمقدار 9 بيب إلى 0816ر7 يوان لكل دولار، مقابل 0825ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.