المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 2%

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة في عام اليوم الخميس في إقرار منه بأن التضخم بات تحت السيطرة. ويقلص خفض اليوم سعر الفائدة الذي يدفعه البنك على الودائع المصرفية من 2.25 بالمئة إلى 2.0 بالمئة، وهو منتصف النطاق الذي يراه البنك المركزي "محايدا"، أي لا يكبح الاقتصاد ولا يدعمه.

ويمكن أن يساعد خفض الفائدة في تعزيز اقتصاد منطقة اليورو الضعيف من خلال خفض تكاليف الاقتراض، والسماح للشركات بزيادة الاستثمار.

كما خفض البنك من معدل إعادة التمويل، الذي يوفر السيولة للنظام المصرفي من 2.4% إلى 2.15 %. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي المعدلات مجددا، بعدما تراجع التضخم بصورة كبيرة في منطقة اليورو.

يذكر أن معدل التضخم كان قد ارتفع بصورة كبيرة في أنحاء أوروبا بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما رفع أسعار الطاقة.