النفط يتراجع بعد استئناف عمليات التحميل في مركز نوفوروسيسك الروسي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي في نوفوروسيسك بعد توقف دام يومين في الميناء المطل على البحر الأسود والذي تعرض لهجوم أوكراني.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتصل إلى 63.81 دولارا للبرميل في الساعة 0050 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.50 دولارا للبرميل، بانخفاض 59 سنتا، أو 1.0 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقال مصدران في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن إن ميناء نوفوروسيسك استأنف عمليات تحميل النفط أمس الأحد. ومع ذلك، لا تزال الهجمات الأوكرانية المتصاعدة على البنية التحتية النفطية الروسية في بؤرة الاهتمام لاحتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات.

قال الجيش الأوكراني يوم السبت إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية، وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف أمس الأحد أنها استهدفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سمارا الروسية.

وأكد توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية "يحاول المستثمرون قياس مدى تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات النفط الخام الروسية على المدى الطويل، مع جني الأرباح بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضي".

وأضاف "بشكل عام، لا يزال هناك تصور بأن فائض المعروض نتيجة لزيادات إنتاج أوبك+ قائم"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 60 دولارا، متأرجحا في نطاق 5 دولارات.

ويراقب المستثمرون أيضا تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية والتدفقات التجارية الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات تحظر إبرام الصفقات مع شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت بعد 21 نوفمبر لدفع موسكو نحو محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، وقال إن إيران قد تُضاف إلى تلك القائمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق تحالف أوبك+ على زيادة أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر بمقدار 137000 برميل يوميا، وهو نفس مستوى شهري أكتوبر ونوفمبر. كما وافق على التوقف مؤقتا عن الزيادة في الربع الأول من العام المقبل.

وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 417 في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر.