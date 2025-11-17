اقتصاد اليابان ينكمش مع تضرر الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 8ر1 % في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين، في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات البلاد.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الدولة، انخفض بنسبة 4ر0 % على أساس ربع سنوي، في أول انكماش في ستة أرباع.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام. وكان الانخفاض مع ذلك أقل من التراجع بنسبة 6ر0 % الذي توقعه السوق.

وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 2ر1 % عن الربع السابق.

وكانت بعض الشركات قد سرّعت صادراتها، عندما أمكنها ذلك، قبيل بدء سريان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 5ر4% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول. وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة1ر0 %. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1ر0% خلال الربع.

وتُعد الرسوم الجمركية ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، والذي تقوده شركات صناعة السيارات القوية مثل شركة تويوتا موتور، على الرغم من أن مثل هذه الشركات المصنعة قد نقلت الإنتاج إلى الخارج على مر السنين لتجنب العبء الأكبر من الرسوم.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريبا.