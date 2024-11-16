تركيا تعلق حركة الملاحة البحرية في مضيق الدردنيل

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن تركيا علقت اليوم السبت حركة الملاحة البحرية، في مضيق الدردنيل، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجه، بسبب عطل محرك إحدى سفن الشحن.

وأضافت الوكالة أنه تم تعليق حركة المرور في الاتجاهين، بعد أن تعرضت سفينة ترفع علم ليبيريا لعطل في المحرك، بالقرب من جسر تشاناكلي المعلق.

وكانت السفينة التي يبلغ طولها 289 مترا، وتحمل اسم "كابتن نيتشر" تتوجه من رومانيا إلى فرنسا.

وأضافت الوكالة أنه تم تحويل مسار السفن، التي تدخل المضيق من الشمال والجنوب، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ بدأت في القناة المزدحمة.