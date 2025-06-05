"أسهم السيارات" تقود موجة التراجع في الأسهم اليابانية

انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الخميس وقادت أسهم شركات صناعة السيارات الانخفاضات في وقت غذت فيه بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الحذر تجاه التوقعات المستقبلية لأكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.51 بالمئة إلى 37554.49 نقطة كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة ليسجل 2756.47 نقطة.

وأظهرت بيانات أمريكية تسجيل أقل زيادة في وظائف القطاع الخاص منذ مارس 2023 كما انكمش قطاع الخدمات لأول مرة في عام تقريبا.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في طوكاي طوكيو انتيليجنس لابوراتوري "لم تتوقع السوق بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة، وبالتالي أصبح المستثمرون الآن حذرين بشأن تقرير الوظائف المقرر يوم الجمعة".

وأضاف "لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة تعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للأسهم، وبالتالي لا يتعين على المستثمرين التحول إلى العزوف عن المخاطرة".

ونزل سهم شركة سوزوكي موتور ثلاثة بالمئة بعد أن كشف تقرير لرويترز عن أن شركة صناعة السيارات علقت إنتاج طراز سويفت وعزت ذلك إلى الاضطرابات المرتبطة بالقيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن النادرة.

وتراجع سهم تويوتا موتور 2.72 بالمئة وهبط سهم هوندا موتور 2.67 بالمئة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار خلال الليل.

وبشكل عام، انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار 4.66 بالمئة.

وتراجع الدولار الليلة الماضية مما رفع الين إلى 142.6. وانخفضت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 143.185.

وانخفضت أسهم البنوك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.39 بالمئة، وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.93 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق لتقتفي أثر المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا وقد ارتفع الليلة الماضية.

وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.57 بالمئة، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.78 بالمئة ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في بورصة طوكيو، ارتفع 34 بالمئة منها وتراجع 61 بالمئة واستقر أربعة بالمئة.