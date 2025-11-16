أغلى قهوة في العالم من فضلات الحيوانات!

تُعتبر قهوة كوبي لواك أو "قهوة الزباد" من أفخر أنواع القهوة في العالم، ويصل سعر الكيلوغرام منها إلى ألف دولار، لكنها ليست عادية… فهذه القهوة تمر عبر أمعاء حيوان الزباد الآسيوي قبل أن تصل إلى فناجين عشاقها.

الزباد، وهو حيوان ثديي ليلي صغير يعيش في جنوب وجنوب شرق آسيا، يأكل ثمار البن وينتج الحبوب سليمة من فضلاته. يجمعها الناس بعد ذلك، ويغسلونها ويحمصونها لتصبح قهوة فاخرة، يتميز مذاقها بالنعومة والرائحة الغنية.

تصنع قهوة كوبي لواك من حبوب البن الموجودة داخل ثمار البن، والتي تُعرف باسم حبوب الكرز بسبب شكل الثمرة الشبيه بالكرز. يأكل حيوان الزباد هذه الثمار، حيث يهضم الجزء الخارجي اللين للثمرة، بينما تمر الحبوب الداخلية سليمة عبر أمعائه، بعد ذلك، يتم جمع الحبوب من فضلات الزباد، وغسلها، وتحميصها لتصبح قهوة فاخرة.

هذه العملية الفريدة تؤثر على التركيب الكيميائي للحبوب، ما يمنح القهوة نكهة غنية ومميزة لا تتوفر في القهوة العادية.

لطالما كانت فكرة أن الجهاز الهضمي للزباد يغيّر طعم القهوة مجرد تخمين، لكن دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كيرالا المركزية في الهند ونُشرت في مجلة Scientific Reports كشفت سر الطعم الفريد.

توصل العلماء إلى أن حبوب الكرز التي جمعها الباحثون من فضلات الزباد كانت أكبر حجما وأغنى بالدهون مقارنة بالحبوب العادية، وهو ما يُعزى إلى انتقائية الزباد في اختيار أفضل الثمار البرية. كما لاحظوا تغيرات كيميائية مهمة، فقد احتوت الحبوب على مستويات أعلى من حمض الكابريليك وإسترات ميثيل حمض الكابريك، ما يعطي القهوة نكهة محسّنة ورائحة كريمية تشبه رائحة الحليب، ويعزز خصائصها الحسية، وفقا لموقع " dailygalaxy".

وأشار فريق البحث إلى أن عملية الهضم الطبيعية للزباد، والتي تتضمن التخمير والامتصاص الأنزيمي، تعدل التركيب الكيميائي للحبوب وتكثف النكهة.

هذه الظروف، رغم كونها مثيرة للاهتمام علميا، أثارت انتقادات جماعات حقوق الحيوان والمنتجين المسؤولين، حيث يرون أن القهوة الفاخرة لا تستحق معاناة الحيوانات. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة استخدمت حبوباً من الزباد البري، وليس من مزارع، ما يضيف مصداقية للنتائج ويقلل من المخاوف الأخلاقية.

كما أشارت الدراسة إلى إمكانية استخدام التركيب الكيميائي للحبوب للتحقق من أصالة قهوة كوبي لواك، ما يساعد على مكافحة المنتجات المزيفة وتشجيع جمع الحبوب بطريقة أخلاقية.

في المستقبل، يأمل العلماء أن تساعد أبحاث الرائحة الجزيئية في تطوير أدوات مصادقة أفضل، تقلل استغلال الحيوانات، وتوفر للمستهلكين شفافية أكبر حول ما يدفعون ثمنه بالفعل.