بوينج: شراكة وشيكة لتصدير طائرة التدريب تي-7

قال مسؤولون تنفيذيون في بوينج اليوم الأحد إن الشركة تقترب من الإعلان عن شراكة للسعي لانتهاز فرصة بيع دولية لطائرة التدريب التي تنتجها (تي-7)، ما يسلط الضوء على الطلب المتنامي بسرعة على طائرات التدريب العسكرية خفيفة الوزن.

وذكرت وكالة رويترز في يوليو أن بوينج وشركة ساب السويدية كانتا تجريان محادثات مع شركة (بي. إيه. إي سيستمز) البريطانية بشأن التعاون في المستقبل لاستبدال طائرة التدريب البريطانية من طراز هوك.

واشتركت بوينج وساب في تطوير طائرة التدريب المتقدمة تي-7 لصالح القوات الجوية الأمريكية، بينما قالت بريطانيا إنها تخطط لاستبدال أسطولها من طائرات هوك التي توقف إنتاجها.

وعندما سُئل ستيف باركر الرئيس التنفيذي للدفاع والفضاء والأمن في بوينج خلال إفادة إعلامية قبل معرض دبي للطيران عما إذا كانت الشراكة الوشيكة ستلبي احتياجات بريطانيا من الطائرات التدريبية، قال «كونوا على استعداد» لشيء وشيك، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

وقال مسؤولو بوينج إن إعلان التعاون المزمع سيأتي في غضون الأيام المقبلة أو نحو ذلك، وإن الطلب الإجمالي على طائرات التدريب يشمل الأسواق الرئيسة مثل أوروبا وآسيا.

وأوصت مراجعة لاستراتيجية الدفاع البريطانية في يونيو باستبدال طائرات هوك. وقالت الحكومة إنها سترحب باهتمام الموردين في بريطانيا.

وقالت (بي. إيه. إي) إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطور طائرة جديدة لتحل محل طائرات هوك، التي أُغلق خط إنتاجها في عام 2000.