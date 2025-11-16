تطبيق «كاش آب» يضيف خصائص بالذكاء الاصطناعي للرد على الأسئلة المالية

أطلقت شركة تطبيق «كاش آب» مجموعة من الخصائص الجديدة كجزء من إصدار الخريف المحدث للتطبيق، بما في ذلك منصة محادثة ذكاء اصطناعي تجيب عن أسئلة المستخدمين حول شؤونهم المالية، وبرنامج مكافآت وإمكانية اكتشاف الأماكن التي تقبل مدفوعات البتكوين، حيث يتم سداد قيمة البتكوين باستخدام الدولار.

كما تطلق الشركة مساعداً ذكياً يدعى مني بوت يجيب عن أسئلة حول أنماط الإنفاق والدخل، ويقدم رؤى حول الحفاظ على المدخرات وادخار الأموال للاستثمار.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المساعد الذكي الجديد سيكون متاحاً لمجموعة مختارة من المستخدمين في بداية إطلاقه، مع التخطيط لتوسيع نطاق انتشاره خلال الأشهر المقبلة. يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مثل «هل يمكنك عرض دخلي الشهري ونفقاتي وأنماط إنفاقي؟» للحصول على تقارير حول حساباته. كما يقدم المساعد اقتراحات لإجراءات مثل تقسيم الفاتورة، أو التحقق من رصيد البتكوين، أو طلب المال من شخص ما.

وقال كاميرون ووربويز، رئيس تصميم المنتجات في كاش آب: إن «المستهلكين اليوم يحصلون على مجموعة كبيرة من البيانات حول معاملاتهم المالية وأرصدة حساباتهم، لكن مني بوت يخطو خطوة أبعد من خلال المساعدة في تحويل هذه الرؤى إلى إجراءات عملية. لا توجد حالتان ماليتان متماثلتان، لذلك قمنا ببناء مني بوت لمعرفة عادات كل عميل وتصميم اقتراحاته في الوقت الفعلي».

يذكر أن شركة بلوك التي يديرها المبرمج ورجل الأعمال الأمريكي جاك دورسي، والمالكة لتطبيقي كاش آب وسكوير تعمل على ابتكار طرق جديدة للترويج لمدفوعات البتكوين.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الشركة حل بتكوين متكاملاً للتجار لاستلام العملة المشفرة بسهولة في محافظهم الإلكترونية. يمكن للعملاء الآن اكتشاف الأماكن التي تقبل مدفوعات بتكوين من خلال خريطة جديدة واستخدام الدولار للدفع بالعملة المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها.

وقالت الشركة إنها تستخدم شبكة لايتنج نتورك، وهي شبكة دفع من الطبقة الثانية مبنية على العملة المشفرة بتكوين، لتسهيل المعاملات عبر رموز الاستجابة السريعة (كيو آر كودز).