انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الربع الأول

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس انكماش الاقتصاد بنسبة 2ر0% خلال الربع الأول من هذا العام، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الأزمة السياسية الداخلية والغموض الناجم عن سياسة الرسوم التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات الأولية لبنك كوريا أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 2ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، مما يعد أول نمو سلبي يتم تسجيله منذ تسعة أشهر.

وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بنسبة 3ر1% خلال الربع الأول من عام 2024، ولكنه انكمش خلال الربع الثاني بنسبة 2ر0%، قبل أن ينمو بنسبة 1ر0 خلال الربعين الثالث والرابع.

كما انخفضت الصادرات بنسبة 6ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تباطؤ صادرات الكيماويات والآلات.