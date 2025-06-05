الأسهم اليابانية تتراجع بعد بيانات أمريكية ضعيفة وصعود الين

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس إذ أججت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة القلق حيال النظرة المستقبلية لأكبر اقتصاد في العالم، في حين أضر ارتفاع الين بشركات صناعة السيارات.

بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 37704.91 نقاط بعد أن هبط 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 بالمئة عند 2627.17 نقطة.

وأظهرت تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأربعاء أن أرباب العمل وظفوا أقل عدد من العاملين منذ مارس 2023 بينما انكمش قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ حوالي عام.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري "لم تتوقع السوق رؤية بيانات ضعيفة صادرة من الولايات المتحدة، لذا أصبح المستثمرون الآن حذرين بشأن تقرير الوظائف غدا الجمعة".

وأضاف "لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة تعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للأسهم. لذلك يتعين على المستثمرين عدم التحول إلى وضع العزوف عن المخاطرة".

وتراجع الدولار ليصعد الين لما يصل إلى 142.6 مقابل العملة الأمريكية. وهبطت العملة اليابانية 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات عند 142.89 للدولار.

يميل ارتفاع العملة اليابانية إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات مع هبوط سهم تويوتا موتور 1.87 بالمئة وسهم هوندا موتور 1.44 بالمئة.

وخسر قطاع شركات صناعة السيارات وقطع الغيار 3.8 بالمئة.

ونزلت أسهم البنوك مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل. وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.3 بالمئة وسهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.4 بالمئة.

أما سهم أدفانتست فقفز خمسة بالمئة وصعد سهم طوكيو إلكترون 3.3 بالمئة ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي.