1444 طناً من الذهب.. الصين تكتشف منجم أحلام بمليارات الدولارات

أعلنت الصين يوم أمس الجمعة عن اكتشاف أكبر احتياطي ذهبي فردي منذ تأسيس الجمهورية في عام 1949، وذلك من خلال منجم الذهب دادونغقو الواقع في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد، ووفقا لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، يحتوي المنجم على 1,444.49 طنا من الذهب المثبت، ما يجعله أكبر اكتشاف ذهبي فردي في تاريخ الصين الحديث.

ويعد منجم دادونغقو احتياطيا ضخما منخفض الدرجة، حيث أظهرت المسوحات أن المنطقة الواقعة فوق ارتفاع -720 مترا تحتوي على 2.586 مليار طن من خام الذهب، بمتوسط محتوى ذهبي يبلغ 0.56 غرام لكل طن، ما يعني إمكانية استخراج 1,444.49 طنا من الذهب الخالص.

وعلى الرغم من أن الخام مصنف منخفض الدرجة، فإن حجمه الهائل يجعله اقتصاديا قابلا للاستثمار، وقد اجتاز المنجم بالفعل تقييمات الجدوى الاقتصادية الرسمية، مما يمهد الطريق لتطويره واستغلاله، وفقا لـ thedailycpec.

ويُعد من أبرز ما يميز هذا المشروع السرعة الكبيرة في عملية الاستكشاف، إذ تعاون نحو ألف فني وميداني لإكمال دورة الاستكشاف الكاملة خلال 15 شهرا فقط.

وتصف وزارة الموارد الطبيعية هذه العملية بأنها نموذج جديد للاكتشافات المعدنية القصيرة الدورة وعالية الجودة، وهو ما يعكس تحولا في استراتيجيات الصين نحو استغلال الموارد المعدنية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر دون المساس بالمعايير الفنية.

وتوقع الخبراء أن يسهم اكتشاف منجم دادونغقو في تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للذهب في الصين، كما سيساعد في رفع القدرة التعدينية المحلية. كما أن هذا الاكتشاف يضع منطقة لياودونغ على خريطة التنمية التعدينية واسعة النطاق، مما يفتح آفاقا للنمو الاقتصادي الإقليمي وزيادة فرص العمل في قطاع التعدين والخدمات المرتبطة به.

وأكدت تقارير الإعلام الرسمي أن منجم دادونغقو يعد إضافة جديدة لسلسلة من المناجم المفتوحة الضخمة منخفضة الدرجة التي اكتشفتها الصين في السنوات الأخيرة، بما يعكس تقدم البلاد في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتقنيات الحديثة المرتبطة بالتعدين. وقد أشار المسؤولون إلى أن المشروع يمثل مثالا على قدرة الصين على الابتكار وتنفيذ مشاريع ضخمة بسرعة وكفاءة، مما يعزز الأمن الموارد طويل الأمد للبلاد ويضمن استدامة قطاع التعدين في المستقبل.

ويصف الخبراء هذا الاكتشاف بأنه أكثر من مجرد اكتشاف معدني، بل مؤشر على تطور القدرات العلمية والتكنولوجية للصين في استكشاف المعادن، والتزامها بتوسيع قاعدة مواردها الطبيعية عبر استراتيجيات منهجية ومنسقة. كما يتوقع أن يسهم المشروع في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية على مستوى الإقليم، ويعزز مكانة الصين كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمي.

وبهذا يصبح منجم دادونغقو نموذجا بارزا للاكتشافات المعدنية الحديثة، ويعكس الطموح الصيني في الجمع بين الابتكار العلمي والكفاءة الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.