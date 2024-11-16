النفط يتكبد خسارة أسبوعية وسط ضبابية اتجاهات الفائدة وطلب الصين

انخفضت أسعار النفط، أمس، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام، لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب في البلاد، وتوقعات بخفض أقل من مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.95 دولار بما يعادل 1.31 % إلى 71.62 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9 دولار أو 1.3 % إلى 67.81 دولاراً.

وعلى مدى الأسبوع، انخفض برنت 3.06 % وخام غرب تكساس الوسيط 3.67 %.

وقال يب جون رونغ محلل الأسواق لدى آي.جي في رسالة بالبريد الإلكتروني «يبدو أن تراجع أسعار النفط في منتصف الجلسة يعكس انحسار الإقبال على المخاطرة على النطاق الأوسع»، في إشارة إلى هبوط أسواق الأسهم.

وأضاف أن احتمالات زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة و«أوبك+»، إلى جانب الشكوك بشأن التعافي الاقتصادي في الصين لا تزال تشكل مصدر قلق أيضاً.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم تراجعاً 4.6 % في نشاط معالجة الخام بشركات التكرير الصينية في أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل انخفاضاً على أساس سنوي للشهر السابع على التوالي، وسط إغلاق بعض المحطات وخفض معدلات التشغيل لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في 2025 حتى مع استمرار سريان تخفيضات تحالف «أوبك+»، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج "أوبك+" الطلب المتباطئ.

ورفعت الوكالة التي مقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب 60 ألف برميل يومياً في 2024 إلى 920 ألف برميل يومياً، وأبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 دون تغيير عند 990 ألف برميل يومياً.