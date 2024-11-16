0.1 % نمو الاقتصاد البريطاني بالربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية أمس أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بلغت 0.1 % في الربع الثالث من عام 2024.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم وبنك إنجلترا توسعاً 0.2 %، وهو تباطؤ عن النمو السريع المسجل خلال النصف الأول من 2024 عندما كان الاقتصاد يتعافى من ركود طفيف العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 % من 1.25 % لكنه توقع نمواً أقوى في 2025 وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ، إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات 4 يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً 2.5 % وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008. وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع لعامين متتاليين.