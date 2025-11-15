كوريا الجنوبية تسجل عجزا ماليا بقيمة 69.4 مليار دولار حتى سبتمبر

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن العجز المالي في البلاد تجاوز 102 تريليون وون (4ر69 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من العام.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيانات لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الميزان المالي المُدار، وهو مقياس أكثر صرامة للسلامة المالية، سجل عجزًا قدره 4ر102 تريليون وون في الفترة المذكورة.

ويُمثل هذا الرقم ثاني أكبر عجز مُسجل للفترة من يناير إلى سبتمبر بعد عام 2020، وفقًا للوزارة.

وشهد إجمالي الإيرادات نموًا قدره 4ر41 تريليون وون مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 7ر480 تريليون وون. وبشكل تفصيلي، زادت الإيرادات الضريبية بمقدار 3ر34 تريليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 6ر289 تريليون وون.

وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 9ر51 تريليون وون ليصل إلى 2ر544 تريليون وون.

وكانت الحكومة قد توقعت سابقًا أن يتوافق العجز مع الهدف السنوي الأصلي البالغ حوالي 6ر111 تريليون وون مع نهاية العام.