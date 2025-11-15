الذهب يقلّص مكاسبه مع انحسار آمال خفض الفائدة الأمريكية

قلّص الذهب مكاسبه، أمس، إذ ألقت تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بظلالها على احتمالات خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، لكنه لا يزال يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعوماً بحالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقاً.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4169.58 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما سجل 4211.06 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.3% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4185.90 دولاراً للأونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 52.78 دولاراً للأونصة وهبط البلاتين 0.7% إلى 1569.85 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1414.94 دولاراً.