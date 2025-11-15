«بتكوين» تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر

جرى تداول عملة بتكوين المشفرة دون مستوى 96000 دولار لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر، أمس، إذ تسارعت عمليات بيع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مع انحسار توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت بتكوين خلال التعاملات 2.8% إلى 96009 دولارات، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 95885.33 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ السابع من مايو.

وتتجه أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية لتسجيل الهبوط الأسبوعي الثالث على التوالي، وانخفضت 24% تقريباً من الذروة التي سجلتها في أوائل أكتوبر.

وتعرضت الأصول المحفوفة بالمخاطر لضغوط في الأيام الماضية مع انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية الشهر المقبل بسبب تزايد عدد صانعي السياسة الذين يبدون تحفظاً إزاء الإقدام على المزيد من التيسير النقدي. وانخفضت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، 1.5% إلى 3133.76 دولاراً.