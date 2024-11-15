تباطؤ نمو الاقتصاد السويسري جراء ضعف قطاع التصنيع

تباطأ الزخم الاقتصادي السويسري، وهي علامة على أن الفرانك القوي والطلب الأجنبي الضعيف يؤثران بشدة على الدولة التي تركز على الصادرات.

وقالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية اليوم الجمعة في قراءة سريعة، إن إجمالي الناتج المحلي المعدل للفعاليات الرياضية في الربع الثالث ارتفع بواقع 2ر0 % من الربع السابق عليه، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. ويأتي هذا مقابل 5ر0 % في الربع الثاني.

وأكد مسؤولون في بيان أن "النمو في قطاع الخدمات يقابله أداء سلبيا في الصناعة"، ووصفوا النتيجة بأنها "أقل من المتوسط". ومن المقرر صدور التفاصيل الكاملة للربع الثالث في 29 نوفمبر.

ويثقل الفرانك القوي كاهل قطاعات من الاقتصاد السويسري القوي فيما يجعل صادرات المصنعين أغلى. ويزيد الطلب الضعيف من الشركاء التجاريين الأوروبيين الذين يعانون من مخاوف الشركات.

والاستثناء من هذا الاتجاه حتى الآن هو صناعة الأدوية الكبيرة في البلاد، حيث إن مستهلكيها في الخارج أقل حساسية للأسعار. وأسفر هذا عن إسهام تلك الصناعة في النمو أوائل العام الجاري.