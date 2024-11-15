نمو مبيعات التجزئة في الصين بأعلى وتيرة لها خلال 8 شهور

سجلت مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي أعلى معدل نمو لها خلال ثمانية أشهر، في مؤشر على أن جهود التحفيز التي تقوم بها بكين بدأت تؤتي ثمارها في قطاعات رئيسية.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مبيعات التجزئة سجلت في أكتوبر الماضي نموا بنسبة 8ر4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في أعلى وتيرة لها منذ فبراير، كما فاقت هذه النسبة تقديرات جميع الخبراء الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.

ومن جهة أخرى، ارتفع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 3ر5%، في معدل أدنى من التوقعات.

وتمثل الزيادة في مبيعات التجزئة تحسنا في قطاع مهم من الاقتصاد الصيني، وتعكس الاستفادة من الدعم الذي تقدم الدولة في الصين لقطاع التصنيع.

ونقلت بلومبرغ عن رايموند يونغ الخبير الاقتصادي في مجموعة أستراليا أند نيوزيلاند المصرفية قوله إن "صناع السياسات سوف يشعرون بالسعادة من ارتفاع مبيعات التجزئة، فهم يفضلون التضحية بجزء من أنشطة التصنيع لصالح الاستهلاك، ولكن الوقت مازال مبكرا لتحديد ما إذا مرحلة الاقتصاد الذي يسير بوتيرتين قد ولت".