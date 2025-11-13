النفط يعمق خسائره بضغط زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات أوبك



انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، بعد أن عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي.

وخلال التعاملات، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، إلى 62.51 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها 3.8 % في الجلسة الماضية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً، إلى 58.25 دولاراً للبرميل، مواصلاً انخفاضه 4.2 %، أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر.

البيانات الأولية

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «شهدنا زيادة في مخزونات النفط في مواقع رئيسة في أوروبا وسنغافورة والفجيرة والولايات المتحدة، استناداً إلى البيانات الأولية الأسبوع الماضي».

وهبطت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل، أمس، بعد أن نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري، وجاء فيه أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بشكل طفيف في عام 2026، ما يمثل تغييراً عن التوقعات السابقة للمنظمة، التي أشارت إلى عجز في المعروض.

العرض والطلب

وقال سوفرو سركار رئيس فريق قطاع الطاقة في (دي.بي.إس): «ضعف (الأسعار) في الآونة الأخيرة مدفوع، في ما يبدو، بمراجعة أوبك لتوازن العرض والطلب في 2026 في تقريرها الشهري، ما يؤكد أن المجموعة تقر الآن باحتمال حدوث وفرة في المعروض في 2026، على عكس موقفها الأكثر تفاؤلاً طوال الوقت».

وتوقعت «أوبك» وجود فائض في المعروض العام المقبل، بسبب زيادة الإنتاج على نطاق أوسع من دول تحالف «أوبك+»، التي تضم دول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضاً، في تقرير لتوقعات الطاقة على الأمد القصير، إن إنتاج النفط الأمريكي سيسجل هذا العام رقماً قياسياً أكبر مما كان متوقعاً.