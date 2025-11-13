تراجع النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الثالث



كشفت بيانات، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نمواً يذكر في الربع الثالث من العام، متأثراً بالهجوم الإلكتروني الذي وقع في سبتمبر على شركة جاكوار لاند روفر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد نما 0.1% في الربع الثالث من 2025، انخفاضاً من 0.3% في الربع الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا، توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% للفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي شهر سبتمبر وحده انكمش الاقتصاد 0.1%، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة ثابتة.

وعزز المستثمرون كذلك من رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ يتوقعون احتمالاً للخفض 82% حالياً، ارتفاعاً من 60% في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع إنتاج السيارات 28.6% في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ أبريل 2020 في بداية انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم.

واستشهد مكتب الإحصاءات الوطني بتقرير صادر عن جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية أشار إلى أن «حادثاً إلكترونياً أوقف الإنتاج مؤقتاً في إحدى الشركات المصنعة الكبرى».

وتملك شركة جاكوار لاند روفر 3 مصانع في بريطانيا، تنتج معاً نحو 1000 سيارة يومياً.

وقالت هيئة مستقلة للأمن الإلكتروني في تقرير نشر الشهر الماضي إن الهجوم الإلكتروني كلف الاقتصاد البريطاني نحو 1.9 مليار جنيه استرليني (2.55 مليار دولار)، وأثر في أكثر من 5000 مؤسسة. وزاد انخفاض إنتاج المركبات التجارية في سبتمبر من مشكلات القطاع.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد انتعاشاً في الربع الرابع من العام مع تحقيقه نمواً 0.3%.