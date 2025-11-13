تراجع الين الياباني وصعود الدولار الأسترالي

ظل الين بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو، ومن أدنى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الدولار، الخميس، بعد أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي، إنها تريد من البنك المركزي التمهل في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض معدل البطالة، بما يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد، وهو ما قلل من الزخم لخفض أسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن تواجه أسواق العملات بعض التقلبات خلال الأيام المقبلة، مع الاتجاه لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول، وهو ما سيتيح إصدار بيانات اقتصادية متراكمة.

ومع ذلك قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن بيانات الوظائف وأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد لا تصدر أبداً.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين ليستقر عند 179.32 مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن هبط إلى مستوى غير مسبوق بلغ 179.47 يورو خلال الليل، واستقر عند 154.82 للدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير عند 155.05، الأربعاء. وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1582 دولار.

وقد يجبر تراجع الين بنك اليابان على رفع الفائدة الشهر المقبل.

وفي أستراليا يرى المتعاملون احتمالاً بنسبة 16 في المئة لخفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في ديسمبر، وذلك في أعقاب بعض البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع التي قلصت توقعات التيسير النقدي على المدى القريب.

وأظهرت أرقام، الخميس، قفزة في الوظائف في أكتوبر مع توظيف الشركات للمزيد من العاملين بدوام كامل، لينخفض معدل البطالة من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، وتنحسر المخاوف من تباطؤ سوق العمل بشكل حاد.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.6559 دولار، ولامس في وقت سابق مستوى 0.6563 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر.