النفط يواصل خسائره بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات أوبك





انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.

بحلول الساعة 0234 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.03 بالمئة إلى 62.69 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها 3.8 بالمئة في الجلسة الماضية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 58.44 دولار للبرميل، مواصلا خسائر بلغت 4.2 بالمئة أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.

وهبطت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل أمس بعد أن نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري وجاء فيه أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بشكل طفيف في عام 2026، مما يمثل تغييرا عن التوقعات السابقة للمنظمة التي أشارت إلى عجز في المعروض.

وتوقعت أوبك وجود فائض في المعروض العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج على نطاق أوسع من دول تحالف أوبك+.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المخزونات الأمريكية بنحو مليوني برميل في المتوسط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا في تقرير لتوقعات الطاقة على الأمد القصير إن إنتاج النفط الأمريكي سيسجل هذا العام رقما قياسيا أكبر مما كان متوقعا في السابق.