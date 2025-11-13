الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس متأثرا سلبا بارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقع مسار معدل الفائدة.

بحلول الساعة 0203 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4194.63 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر في الجلسة الماضية.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4199.30 دولارا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار مكاسبه أمام منافسيه مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

واتخذ مجلس النواب الأمريكي خطوة إجرائية نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وبدأ الإغلاق في أول أكتوبر ليتوقف معه إصدار البيانات الاقتصادية المهمة مثل تقارير الوظائف والتضخم.

وقال خبراء الاقتصاد إن مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل الأمريكية يجب أن يعطي الأولوية لإصدار تقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر لتوفير معلومات محدثة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم بشأن السياسة النقدية في الشهر المقبل.

وفي الشهر الماضي، خفض المجلس أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى ضرورة توخي الحذر قبل تطبيق خفض آخر هذا العام، ومن أسباب ذلك نقص البيانات.

وبحسب 80 بالمئة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل لدعم سوق العمل الضعيف، بزيادة طفيفة عن استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

وكسبت أسعار الذهب 60 بالمئة منذ بداية العام مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر تشرين الأول، بدعم من التوتر الجيوسياسي والتجاري وآمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 53.37 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1616.24 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1465.21 دولارا.