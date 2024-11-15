النفط يرتفع ويفلت من قبضة قوة الدولار

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % أمس، معوضة بعض خسائرها الحادة التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع بسبب قوة الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع المعروض وسط تباطؤ نمو الطلب.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً إلى 72.98 دولاراً للبرميل خلال التعاملات كما كسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 68 سنتاً إلى 69.11 دولاراً.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عام ليواصل مكاسبه التي حققها، أول من أمس، عندما بلغ أعلى مستوى في 7 أشهر مقابل العملات الرئيسية، بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ارتفع بمعدل يتماشى مع التوقعات.

