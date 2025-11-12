إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لإنتاج النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القريب اليوم "الأربعاء" إن من المتوقع أن يسجل إنتاج النفط الأمريكي هذا العام مستوى قياسيا أعلى مما كان متوقعا في السابق، حتى مع تفوق المعروض العالمي من النفط على الطلب.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي 13.6 مليون برميل يوميا هذا العام وفي عام 2026، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 13.5 مليون برميل يوميا لكلا العامين.

وأرجعت هذا التعديل إلى ارتفاع الإنتاج عن المتوقع في أغسطس. وبلغ متوسط إنتاج النفط 13.2 برميل يوميا في العام الماضي، وهو الرقم القياسي السابق.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام العالمية سترتفع حتى عام 2026 مع نمو إنتاج النفط العالمي بوتيرة أسرع من الطلب على وقود البترول، وتوقعت أن يضغط ذلك على أسعار النفط الخام.

وقالت إن أسعار النفط ستنخفض حتى نهاية عام 2025 وستصل في المتوسط إلى 55 دولاراً للبرميل في عام 2026.

وتوقعت الإدارة انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى متوسط ثلاثة دولارات للجالون في العام المقبل، بتراجع 10 بالمئة عن عام 2024، وانخفاض أسعار الديزل إلى 3.5 دولار للجالون في عام 2026، في هبوط بنسبة سبعة بالمئة عن عام 2024.