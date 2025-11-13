الدولار يتراجع مع ترقب خفض الفائدة

انخفض الين إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، أمس، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى تكثيف التصريحات الرامية لوقف تراجع العملة، في وقت تكبد فيه الدولار خسائر بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التي أذكت المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وسجل الين مستوى متدنياً بلغ 154.79 للدولار خلال الجلسة الآسيوية، وهو أضعف مستوى منذ فبراير، قبل أن يعوض جزءاً من خسائره عقب تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما.

وانخفض الين 0.8 بالمئة تقريباً منذ بداية الأسبوع، متأثراً بميل السوق للمخاطرة بشكل عام وسط تفاؤل بنهاية وشيكة للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتوقع المستثمرين سخاء مالياً أكبر في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي.

وارتفع اليورو مقابل الين أكثر من 0.3 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 179.14 يناً، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الين 0.26 بالمئة إلى 203.11 ينات.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، متعافياً من بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بدعم جزئي من ضعف الين.

وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة ليصل إلى 1.3138 دولار، بينما استقر اليورو عند 1.1579 دولار.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، فارتفع 0.1 بالمئة إلى 99.54.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 68 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. وينتظرون إعادة فتح الحكومة الأمريكية الوشيكة للحصول على المزيد من المؤشرات.

حيث من المقرر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتراكمة. ويصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على حل وسط من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية وينهي الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6536 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5655 دولار أمريكي.